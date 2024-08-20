Пользователи RuStore обновили приложения более 1,5 млрд раз

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 0

Чаще всего обновляют приложения банков, маркетплейсов и социальных сетей.

Пользователи RuStore обновили приложения более 1,5 млрд раз

Фото: vk.com

Официальный магазин приложений RuStore преодолел планку в 1,5 миллиарда обновлений. Чаще всего обновляют финансовые приложения (37% от всех), полезные инструменты (13%), а также категорию покупки (7%), что соответствует самым популярным категориям в магазине.

«Возможность своевременного обновления — одно из главных преимуществ RuStore, которым пользуются владельцы более 77 миллионов устройств. Эта функция дает 10 000 разработчиков гибкость в настройке и разработке своих продуктов для разных групп пользователей, одновременно обеспечивая быстрый доступ к важным обновлениям», — отметил Дмитрий Панкрушев, директор RuStore.

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS, ОС «Аврора», который разрабатывает VK. В магазине представлено более 40 000 игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.

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