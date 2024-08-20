Кредиты и ЖКХ: за что смогут списать долги участников СВО и их семей

Правительство одобрило проект о списании долгов участников СВО и их семей
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Финансовые обязательства будут признаны недействительными, если бойца приставят к госнаграде. Есть и другие условия.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, который позволяет списывать долги участников специальной военной операции на Украине и их семей. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с текстом законопроекта.
«Одобрен», — уточнил собеседник агентства.
В распоряжении РИА Новости также оказалась пояснительная записка к законопроекту. В ней уточняется, что участникам СВО и их семьям будут списывать долги по кредитам и ЖКХ. Такая мера может быть применена, если военнослужащего приставляют к государственной награде, увольняют со службы (по причине возраста, истечения контракта или ранения), а также если участник СВО погиб в ходе спецоперации. Этими правилами могут воспользоваться и семьи участников СВО, которые погибли не только на территории спецоперации, а и в больнице из-за полученного на полях боевых действий ранения.
Вышеуказанные правила являются дополнением к федеральному закону номер 377-ФЗ, в части расширения перечня оснований прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям.
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