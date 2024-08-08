Собянин: более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Некоммерческие организации столицы создают одежду для военнослужащих, проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия.

Собянин: более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Тема:
Спецоперация

Более 60 некоммерческих организаций (НКО) Москвы помогают военнослужащим — участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом сообщил Сергей Собянин.

«Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов. Другие некоммерческие организации проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия. Благодаря им военнослужащие и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни», — рассказал Мэр Москвы.

Кроме того, в Москве действует благотворительный проект для женщин. Благодаря ему жены участников СВО и многодетные мамы получают консультации специалистов по воспитанию и психологов.

Тема:
Спецоперация
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