Собянин: более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям

Некоммерческие организации столицы создают одежду для военнослужащих, проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru
Более 60 некоммерческих организаций (НКО) Москвы помогают военнослужащим — участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом сообщил Сергей Собянин.
«Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов. Другие некоммерческие организации проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия. Благодаря им военнослужащие и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни», — рассказал Мэр Москвы.
Кроме того, в Москве действует благотворительный проект для женщин. Благодаря ему жены участников СВО и многодетные мамы получают консультации специалистов по воспитанию и психологов.
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