Рэперы Onух спустились на сцену в «Жигулях» на премии «Кардо» в Ставрополе

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 478 0

Американские исполнители выступили на торжественной церемонии открытия фестиваля уличной культуры.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maciej Luczniewski

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Американская рэп-группа Onyx спустилась на сцену в «Жигулях» во время церемонии открытия премии «Кардо» в Ставрополе. Эксклюзивным видео делится 5-tv.ru.

Яркое и незабываемое открытие прошло 22 августа — особый и единственный в своем роде проект направлен на поиск и поддержку талантов в области уличной культуры и спорта. Участвуют в конкурсе 47 стран.

Мастера своего дела соревнуются в 11 направлениях, среди которых, например, паркур, скейтбординг, трикинг, хип-хоп и многие другие экстремальные активности. Представители уличной культуры — около 2,5 тысячи участников — будут бороться за звание лучшего до 25 августа.

Как отметил генеральный директор благотворительного фонда «Кардо» Валентин Дроботенко, проект направлен на создание единого сообщества уличной культуры и спорта, а также на создание системы признания талантов.

С премией сотрудничают самые разные артисты и исполнители, среди которых и легендарная группа родом из Нью-Йорка Onyx. Впервые в Россию музыканты приехали в 2003 году — до сих пор они радуют поклонников своими выступлениями. Рэперы вновь зажгли сцену в конце церемонии открытия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московский Губернский театр открывает новый театральный сезон.

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