Изменилась до неузнаваемости: как выглядит Дана Борисова после пластики

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 143 0

Телеведущая Дана Борисова показала фото лица после пластики

Изменилась до неузнаваемости: как выглядит Дана Борисова после пластики

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поклонники были поражены честными фотографиями лица телеведущей.

Телеведущая Дана Борисова изменилась до неузнаваемости после операции по подтяжке лба и изменению формы глаз. Свою новую внешность она показала в личном блоге в социальной сети.

Недавно знаменитость снова легла под нож хирурга. На этот раз она решила стать «новым» человеком.

Дана Борисова показала результат после операцииДана Борисова показала результат после операции. Фото: Instagram* / danaborisova_official

«Сегодня неделя после операции по изменению формы глаз (лисьи глазки) и подтяжки лба. Мне очень нравится. А вам?» — написала звезда.

По словам Борисовой, она ориентировалась на «законодательницу тренда лисьих глазок» — американскую модель Беллу Хадид.

Окончательный результат, когда сойдут синяки и спадет опухоль, она продемонстрирует через пару недель. Чтобы узнать мнение у своих подписчиков, она устроила голосование, но большинство людей оказались против подобных изменений.

Дана Борисова известна экспериментами над внешностью. Она даже решила подарить на день рождения своей несовершеннолетней дочери процедуру по ринопластике — операцию по изменению формы носа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дана Борисова пожаловала на последствия из-за использования «Оземпика».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последние новости

23:00
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
22:40
Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым
22:20
Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности
22:00
Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф
21:40
Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса
21:20
На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Сейчас читают

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу
Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака