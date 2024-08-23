Изменилась до неузнаваемости: как выглядит Дана Борисова после пластики

Поклонники были поражены честными фотографиями лица телеведущей.

Телеведущая Дана Борисова изменилась до неузнаваемости после операции по подтяжке лба и изменению формы глаз. Свою новую внешность она показала в личном блоге в социальной сети.

Недавно знаменитость снова легла под нож хирурга. На этот раз она решила стать «новым» человеком.

Дана Борисова показала результат после операции. Фото: Instagram* / danaborisova_official

«Сегодня неделя после операции по изменению формы глаз (лисьи глазки) и подтяжки лба. Мне очень нравится. А вам?» — написала звезда.

По словам Борисовой, она ориентировалась на «законодательницу тренда лисьих глазок» — американскую модель Беллу Хадид.

Окончательный результат, когда сойдут синяки и спадет опухоль, она продемонстрирует через пару недель. Чтобы узнать мнение у своих подписчиков, она устроила голосование, но большинство людей оказались против подобных изменений.

Дана Борисова известна экспериментами над внешностью. Она даже решила подарить на день рождения своей несовершеннолетней дочери процедуру по ринопластике — операцию по изменению формы носа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дана Борисова пожаловала на последствия из-за использования «Оземпика».

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