«Очень уж просила»: Борисова разрешила 16-летней дочери сделать пластику носа

История с «Оземпиком», по всей видимости, ничему не научила телеведущую.

Страсть телеведущей Даны Борисовой к экспериментам над собственной внешностью, похоже, передалась ее 16-летней дочери Полине. Тем более что звездная мама, кажется, вполне одобряет это увлечение. Достаточно вспомнить историю с «Оземпиком», который телеведущая принимала на пару с наследницей.

Теперь дело дошло до хирургических вмешательств. В беседе с Леди Mail.ru Борисова призналась, что пообещала Полине оплатить ринопластику — операцию по изменению формы носа. Это будет подарком телеведущей к 17-летию дочери, которое та отметит 27 августа.

Ранее Борисова уже сводила дочь на косметологическую процедуру по коррекции углов нижней челюсти. Оказалось, что Полина давно мечтала сделать себе так называемые «углы Джоли», и мама не смогла ей отказать.

«Очень уж она просила. Да, я знаю, что многие и это не одобрят, но, считаю, пусть лучше Полина это сделает под моим надзором и у хорошего специалиста, чем без моего ведома пойдет непонятно к кому. Это же подростки — они, пока своего не добьются, не успокоятся», — оправдалась телеведущая в интервью.

В мае Борисова шокировала общественность признанием в том, что позволила 16-летней дочери вколоть «Оземпик». При том, что телеведущая ранее сама использовала этот препарат для снижения веса и публично жаловалась на неприятные и даже опасные побочные действия, которые испытала после этого.

По словам Борисовой, под воздействием «снадобья» она дважды теряла сознание во время прогулки с собакой, причем один раз ударилась головой о стену и была вынуждена ползком добираться до подъезда.

Кроме того, позже у телеведущей начались проблемы со зрением, ее мучили тошнота, головокружение, скачки давления, тахикардия и сильный тремор. Она жаловалась, что порой не могла удержать в руках даже стакан воды. Такой ценой Борисовой удалось сбросить 12 килограммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова рассекретила нового возлюбленного.