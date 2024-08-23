В России могут ввести запрет на массовые спам-звонки

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 53 0

Шадаев: проект о запрете спам-обзвонов внесут в Госдуму в сентябре

В России могут ввести запрет на массовые спам-звонки

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Balk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр цифрового развития уверен, что законопроект будет принят депутатами.

Российское правительство внесет в Государственную думу законопроект о запрете массовых спам-звонков. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в разговоре с ТАСС.

«В сентябре внесем», — ответил Шадаев на вопрос журналиста о подготовке подобного проекта. Он также выразил уверенность в том, что этот документ будет принят.

Еще в апреле 2024 года министр заявлял, что у россиян выработалось очень напряженное отношение к входящим звонкам из-за массовых спам-обзвонов.

«Мы планируем законопроект, запрещающий рекламные обзвоны, особенно если они проводятся роботами», — говорил Шадаев при анонсе законопроекта о запрете телефонного спама.

Он также напомнил, что в 2023 году 31,4 процента нарушений закона о рекламе пришлось именно на спам-звонки. По словам Шадаева, этим приемом активно пользуются и мошенники, которые удачно обосновались в мессенджерах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за спам-звонки и рекламу кредитов и микрозаймов без указания их полной стоимости. Максимальный штраф за такое правонарушение теперь достигает 1,6 миллиона рублей.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последние новости

23:00
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
22:40
Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым
22:20
Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности
22:00
Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф
21:40
Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса
21:20
На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Сейчас читают

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу
Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака