В России могут ввести запрет на массовые спам-звонки

Шадаев: проект о запрете спам-обзвонов внесут в Госдуму в сентябре
Фото: www.globallookpress.com / Matthias Balk
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Министр цифрового развития уверен, что законопроект будет принят депутатами.
Российское правительство внесет в Государственную думу законопроект о запрете массовых спам-звонков. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в разговоре с ТАСС.
«В сентябре внесем», — ответил Шадаев на вопрос журналиста о подготовке подобного проекта. Он также выразил уверенность в том, что этот документ будет принят.
Еще в апреле 2024 года министр заявлял, что у россиян выработалось очень напряженное отношение к входящим звонкам из-за массовых спам-обзвонов.
«Мы планируем законопроект, запрещающий рекламные обзвоны, особенно если они проводятся роботами», — говорил Шадаев при анонсе законопроекта о запрете телефонного спама.
Он также напомнил, что в 2023 году 31,4 процента нарушений закона о рекламе пришлось именно на спам-звонки. По словам Шадаева, этим приемом активно пользуются и мошенники, которые удачно обосновались в мессенджерах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за спам-звонки и рекламу кредитов и микрозаймов без указания их полной стоимости. Максимальный штраф за такое правонарушение теперь достигает 1,6 миллиона рублей.
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