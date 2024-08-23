В России могут ввести запрет на массовые спам-звонки

Министр цифрового развития уверен, что законопроект будет принят депутатами.

Российское правительство внесет в Государственную думу законопроект о запрете массовых спам-звонков. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в разговоре с ТАСС.

«В сентябре внесем», — ответил Шадаев на вопрос журналиста о подготовке подобного проекта. Он также выразил уверенность в том, что этот документ будет принят.

Еще в апреле 2024 года министр заявлял, что у россиян выработалось очень напряженное отношение к входящим звонкам из-за массовых спам-обзвонов.

«Мы планируем законопроект, запрещающий рекламные обзвоны, особенно если они проводятся роботами», — говорил Шадаев при анонсе законопроекта о запрете телефонного спама.

Он также напомнил, что в 2023 году 31,4 процента нарушений закона о рекламе пришлось именно на спам-звонки. По словам Шадаева, этим приемом активно пользуются и мошенники, которые удачно обосновались в мессенджерах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за спам-звонки и рекламу кредитов и микрозаймов без указания их полной стоимости. Максимальный штраф за такое правонарушение теперь достигает 1,6 миллиона рублей.