Цыганка увела из дома: пропавшая 18 лет назад женщина нашла свою семью

Пожилая путешественница уже собралась домой.

Пожилая жительница Молдавии, которую нашли без памяти на улице в Санкт-Петебурге несколько месяцев назад, наконец-то нашла своих родственников и возвращается домой. Выяснилось, что женщина потерялась еще 18 лет назад. Об этой трагичной истории пишет KP.RU.

Когда 83-летнюю Марию Томовну нашли в городе на Неве неравнодушные люди, ее сразу же отправили в больницу. Позже ее определили в приют для бездомных «Покровская община».

В ходе общения с женщиной выяснилось, что еще 18 лет назад ее из дома увела некая цыганка. Мария несколько лет жила с ней и присматривала за ее детьми. Позже случилась еще одна трагедия: в цыганском доме начался пожар, в ходе которого сгорел паспорт женщины.

С возрастом женщине стало все сложнее делать привычные дела. Однако никто не стал заботиться о Марии, и ее просто выкинули на улицу.

Когда пожилая женщина попала в руки активистов из общины, они сразу связались с молдавскими властями и в итоге нашли детей Марии. Семья уже много лет думала, что женщины давно нет в живых.

«Мы готовы отправить нашу подопечную домой», — рассказали в «Покровской общине».

Известно, что все необходимые документы уже готовы, и женщине уже помогают собрать вещи. 26 августа Мария отправится на Родину, где в аэропорту ее будет ждать сын.

«Завернула свои иконы в полотенце в дорогу. Вот и все сборы, кроме одежды и икон у нее больше ничего нет», — сказали волонтеры.

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