Нет больше месяца: актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» пропала в Ленобласти

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 37 0

Актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» Людмила Лебедева пропала под Петербургом

Нет больше месяца: актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» пропала в Ленобласти

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2000 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К поисками 85-летней женщины подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В Ленобласти ведутся поиски 85-летней актрисы Людмилы Лебедевой, которая наиболее известна по ролям в «Тайнах следствия», «Мажоре», «Улицах разбитых фонарей». Информация об ее исчезновении появилась на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте.

По предварительной информации, она исчезла в районе поселка Любань Тосненского района Ленинградской области. Ее местонахождение неизвестно с 18 июля 2024 года.

В поисковой карточке также указаны приметы — худощавое телосложение, рост — 158 сантиметров, голубые глаза и седые волосы. Во что была одета - неизвестно.

За свою карьеру Людмила Лебедева сыграла в более, чем 40 картинах. Среди которых — комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым, триллер «Гоголь. Страшная месть», сериал «Надвое».

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
89.54
0.63 98.94
1.10
Луна в благополучном трине с Марсом: как лучше провести 19 августа

Последние новости

20:58
Двойной тейлстрайк: самолет из Петербурга «пропахал» ВПП в Сочи
20:42
Нет больше месяца: актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» пропала в Ленобласти
20:26
«Это прелюдия»: в Польше ответили на обвинения в подрыве «Северных потоков»
20:03
В поисках друзей: как ребенку наладить отношения со сверстниками
19:43
Скоро свадьба? Ольга Бузова выбрала место для венчания
19:24
Город тонет: сильнейший ливень обрушился на Владивосток

Сейчас читают

«Прелюдия к новому порядку» — вице-спикер сейма о причастности Польши ко взрывам «СП»
Банкротство ради свободы: сможет ли Блиновская избавиться от долгов
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака