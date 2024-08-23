«Родила крутую дочку»: Аршавин стал отцом в пятый раз

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 211 0

Андрея Аршавина поздравляют с рождением пятого ребенка

«Родила крутую дочку»: Аршавин стал отцом в пятый раз

Фото: Максим Константинов / ТАСС

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Сам спортсмен пока не комментировал прибавление в семействе. Кто подарил ему еще одну наследницу?

Новая избранница футболиста Андрея Аршавина — Анна Петрушина — родила дочь. Об этом девушка сообщила в своем личном блоге.

«22 августа я родила крутую дочку», — написала она.

О том, является ли это дочка Аршавина, пока достоверно неизвестно. Сам спортсмен пока не комментировал прибавление в семействе. Однако еще в июне у девушки заметили признаки беременности, после чего поползли слухи о том, что отец ребенка — многодетный футболист.

Потом и сам Аршавин оставил двусмысленное послание в личном блоге, которое многие приняли за намек, что детей у спортсмена станет больше. Недавно он опубликовал снимок, который подписал так: «В ожидании чуда».

Если это действительно дочь Аршавина, то он сможет уменьшить размер алиментов, которые выплачивает своей экс-супруге — телеведущей Юлии Барановской.

От Барановской у футболиста трое детей — Артем, Яна и Арсений. Еще одну дочку спортсмену подарила его бывшая избранница Алиса Казьмина. Девочку назвали Есения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Андрей Аршавин обвинил Юлию Барановскую в новых грехах.

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