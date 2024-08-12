Барановская в бешенстве? Аршавин подогрел слухи о скором отцовстве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 95 0

Аршавин опубликовал фото с новой избранницей и намекнул на скорое отцовство

Барановская в бешенстве? Аршавин подогрел слухи о скором отцовстве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Телеведущей грозит потеря части алиментов, которые спортсмен выплачивает на содержание их троих детей.

Футболист Андрей Аршавин намекает на перемены в жизни после того, как в начале лета закрутил роман с бывшим руководителем отдела маркетинга «Зенита» Анной Петрушиной. Об этом пишет 7Дней.ru.

Еще в июне в фигуре новой избранницы спортсмена заметили признаки беременности, после чего поползли слухи о том, что отец ребенка — многодетный футболист. А теперь и сам Аршавин намекнул, что скоро снова станет отцом, опубликовав фото с Петрушиной.

«В ожидании чуда!» — подписал он снимок.

Фанаты уже вовсю готовят поздравления, а вот кто явно не обрадуется новостям о беременности избранницы Аршавина, так это его экс-супруга, телеведущая Юлия Барановская. Ведь в случае рождения еще одного ребенка спортсмен сможет уменьшить размер алиментов, которые он выплачивает на троих детей от телезвезды.

Издание также задается вопросом, помнит ли Петрушина судьбу бывших жен Аршавина и их детей, в воспитании которых спортсмен участвует лишь формально. К примеру, с детьми от Барановской он много лет не общался из-за конфликта с их матерью, а младшую наследницу от брака с Алисой Казьминой — Есению — сейчас и вовсе игнорирует.

Видимо, новая избранница спортсмена уверена, что уж к ней-то и ее ребенку Аршавин точно будет относиться по-другому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая избранница Андрея Аршавина, которую ранее заподозрили в беременности из-за фото с округлившимся животом, удалила совместные снимки с футболистом из своих соцсетей.

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