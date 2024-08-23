Опасные знакомства в Сети: мужчина затащил школьницу в лес и изнасиловал

Злоумышленника разыскивают правоохранители.

В подмосковном городе Лобня правоохранительные органы разыскивают мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки в лесу. Источник 5-tv.ru поделился подробностями этого жуткого дела.

Известно, что все произошло 20 августа, когда школьница решила встретиться с мужчиной, с которым она переписывалась ранее в Интернете, но не виделась вживую.

Встретившись, они отправились гулять, после чего зашли в лес. Там мужчина принялся раздевать девочку, прижал к дереву, после чего надругался над ребенком.

«Мужчина пошел на прогулку со школьницей. Они зашли в лесок, и новый приятель стал вести себя агрессивно. Он схватил девочку и утащил ее вглубь массива», — рассказал источник.

При этом одной рукой он схватил подростка за шею и стал душить.

Вскоре насильник скрылся с места преступления. Правоохранители установили местонахождение злоумышленника.

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