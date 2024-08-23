Опасные знакомства в Сети: мужчина затащил школьницу в лес и изнасиловал

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 106 0

Житель Лобни затащил школьницу в лес и изнасиловал

Опасные знакомства в Сети: мужчина затащил школьницу в лес и изнасиловал

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Злоумышленника разыскивают правоохранители.

В подмосковном городе Лобня правоохранительные органы разыскивают мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки в лесу. Источник 5-tv.ru поделился подробностями этого жуткого дела.

Известно, что все произошло 20 августа, когда школьница решила встретиться с мужчиной, с которым она переписывалась ранее в Интернете, но не виделась вживую.

Встретившись, они отправились гулять, после чего зашли в лес. Там мужчина принялся раздевать девочку, прижал к дереву, после чего надругался над ребенком.

«Мужчина пошел на прогулку со школьницей. Они зашли в лесок, и новый приятель стал вести себя агрессивно. Он схватил девочку и утащил ее вглубь массива», — рассказал источник.

При этом одной рукой он схватил подростка за шею и стал душить.

Вскоре насильник скрылся с места преступления. Правоохранители установили местонахождение злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru писал, что в деле серийного душителя Миргорода появились пять новых жертв.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последние новости

23:00
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
22:40
Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым
22:20
Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности
22:00
Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф
21:40
Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса
21:20
На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Сейчас читают

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу
Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2