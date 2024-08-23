«Пули отскакивали от бриллиантов»: подробности убийства царской семьи Романовых

После совершения преступления злоумышленники похитили часть украшений.

Убийцы царской семьи Романовых долго не могли понять, почему при стрельбе их жертвы не умирали сразу. Это обстоятельство объяснил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью для журналиста Сергея Минаева.

Ранее расследованием убийства семьи последнего российского царя занимался именно Краснов. По его словам, при проведении следственных действий изучались показания свидетелей расстрела.

Генпрокурор заявил, что наблюдавшие за трагедией были очень шокированы тем фактом, что Романовы умерли не сразу. Пули продолжали попадать в тела царя и его семьи.

«Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили. А потом они добивали их штыками», — рассказал Краснов.

Он также отметил, что часть этих украшений преступники присвоили себе, а оставленную часть позже поместили в музеи.

Последний русский царь Николай II, его супруга императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года. При расследовании преступления было установлено, что расстреливали царскую семью 11 человек.

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