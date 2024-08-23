Подтвердить гражданство у детей в Москве стало проще

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 49 0

Раньше эту услугу предоставляли только в территориальных подразделениях по вопросам миграции ГУ МВД РФ по столице.

Подтвердить гражданство у детей в Москве стало проще

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Услуга подтверждения гражданства РФ у детей до 14 лет доступна в районных центрах «Мои документы» или во флагманских офисах без предварительной записи и оплаты госпошлины. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отмечается на сайте mos.ru, за документами можно обратиться в центры госуслуг независимо от места жительства или места пребывания в Москве.

Отметка о наличии гражданства нужна для пересечения границы с рядом стран, включая Казахстан и Белоруссию. Кроме того, она потребуется, чтобы получать некоторые услуги Социального фонда России и подразделений по вопросам миграции МВД РФ. Еще в ряде случаев подтвердить гражданство просят при записи ребенка в детсад, школу и кружки.

«Услуга достаточно широко востребована среди москвичей, поэтому Сергей Собянин принял решение о ее предоставлении в центрах «Мои документы». Это существенно упростит ее получение», — отмечается в публикации.

Ранее в столице услугу предоставляли только в территориальных подразделениях по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве. До недавнего времени российское гражданство ребенка в основном подтверждалось свидетельством о рождении, в которое внесены сведения о российском гражданстве родителей.

Однако в прошлом году законодательство изменилось: теперь для подтверждения гражданства требуется проставить штамп в свидетельство о рождении.

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