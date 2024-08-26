Посвятите время семье: прогноз Таро на сентябрь 2024 года

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 300 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет девятый месяц года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на сентябрь 2024 года.

Основная энергия сентября 2024 года (Карта Таро — Шестерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Шестерка Жезлов — карта победы и торжества. В этом месяце будут энергии огня и движения. От совершенных вами действий зависит признание людей.

Но следует совершать победы для себя, а не только для окружающих. В целом, энергия сентября связана с триумфом. Карта сулит успех во всех сферах.

Прогноз финансов на сентябрь 2024 года (Карта Таро — Семерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

В сентябре нужно будет принимать решения. Возможно, в какой-либо ситуации придется обороняться или даже нападать. Чтобы сфера финансов начала двигаться, следует совершать действия.

И если вы решили что-либо сделать, то назад пути уже не будет. Принимайте решения очень взвешенно и конкретно, без колебаний. Если вы сделаете неуверенный шаг, то в дальнейшем придется держать оборону.

Личная жизнь в сентябре 2024 года (Карта Таро — Семерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

В этом месяце вы будете вкладывать много сил в отношения, но не получите никакой отдачи. Кроме того, все вопросы, связанные с деньгами в отношениях, будет сложно решить.

Семерка Пентаклей сулит появление грусти и усталости. Возможно, вы поймете, что больше не можете находиться в отношениях.

Совет на сентябрь 2024 года (Карта Таро — Десятка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Десятка Пентаклей — карта семьи, благополучия, уверенности и стабильности. Проводите время с родными и близкими. Именно они помогут обрести счастье, радость и изобилие. Посвятите время семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября.

+26° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
91.77
0.17 102.49
0.88
Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

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