Актера Бориса Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Актера Репетура на полтора года лишили водительских прав за нарушение ПДД

Актера Бориса Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД

Фото: Кадр из к/ф «Ледниковый период», реж. Александр Буравский, 2002 г.

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Суд также оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей.

Актера театра, кино и озвучивания, телеведущего Бориса Репетура лишили водительских прав за невыполнение требования правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее решение принял Чертановский суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что вместе с лишением права управлять транспортным средством в течение полутора лет Репетура оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В суде не уточнили, что конкретно совершил актер, однако, по данным агентства, административный протокол в отношении него был составлен за невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования водителя на предмет опьянения.

В начале августа Измайловский районный суд Москвы лишил водительских прав актрису и телеведущую Алену Бабенко. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, а именно в отказе проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Бабенко назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили права управлять транспортным средством на полтора года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певца Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде.

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