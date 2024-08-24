Актера Бориса Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД

Суд также оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей.

Актера театра, кино и озвучивания, телеведущего Бориса Репетура лишили водительских прав за невыполнение требования правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее решение принял Чертановский суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что вместе с лишением права управлять транспортным средством в течение полутора лет Репетура оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В суде не уточнили, что конкретно совершил актер, однако, по данным агентства, административный протокол в отношении него был составлен за невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования водителя на предмет опьянения.

В начале августа Измайловский районный суд Москвы лишил водительских прав актрису и телеведущую Алену Бабенко. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, а именно в отказе проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Бабенко назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили права управлять транспортным средством на полтора года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певца Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде.