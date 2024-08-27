Ветер перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего сентября: когда заняться творчеством, а когда — решать любовные вопросы.

Сентябрь продолжает тенденцию непростого времени. С одной стороны, ощущается ветер перемен, а с другой — откаты к неотработанным долгам под влиянием четырех ретроградных планет.

Плутон в ретро фазе возвращается в знак Козерога и помогает произвести анализ собственных ошибок в области профессиональных достижений, пересмотреть цели и выйти на новый уровень познания себя. Уран также становится ретроградным и будет поощрять перемены и реформаторскую деятельность.

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Планеты мощных трансформаций, преобразований и запредельных возможностей показывают свою силу в государственной, политической и социальной структурах, бизнесе, экономике, в финансовой и банковской сфере. Изменения коснутся не только больших или государственных структур, но и отношений внутри коллективов и семей.

Игра без правил с непредвиденным финалом. Если есть возможность, в это время не влезайте в долги и не берите кредиты. Включение Плутона и Урана в гармоничную конфигурацию указывает, что может появиться что-то радикально новое, положительное — то, что формирует новый виток в жизни общества.

3 сентября новолуние в Деве имеет также напряженную энергетику. Трудно понять, в какую сторону двигаться. Ощущается инертность и блокировка всех наших стараний. Для включенности в финансовую, торговую и посредническую деятельность, а также в учебные и рабочие процессы потребуются усилия и маневренность. Поэтому лучше спокойно провести ближайшие дни, не планируя важные мероприятия, заняться здоровьем и любой повседневной работой, позаботиться о теле и наладить быт.

Не рекомендуется стричь волосы, употреблять алкоголь и тяжелую пищу, проводить незапланированные медицинские вмешательства. Идеальное время для избавления от пагубных привычек, лечебного голодания и диет, чередования интеллектуальных и физических занятий.

4 сентября обстановка накаляется. Венера, Лилит и южный Узел соединятся в Весах и закружатся в кармическом хороводе. Интенсивные чувства, сильные завязки на партнеров, судебные разбирательства, приобретение или потеря новых эмоциональных связей способны перевернуть жизнь. В то же время, это сила, позволяющая преобразовать ситуации прошлого, творчески и по-новому использовать их, чтобы выйти из круга сансары, перейти на другой уровень сознания.

Марс меняет воздушную стихию на водный интуитивный знак Рака. На поверхности — потребность в эмоциональной и физической безопасности. Внутренние импульсы могут провоцировать проявление ревности и раздражения по отношению к близким людям. Только терпение к себе и другим, а также к ситуации. Творческие и спортивные занятия помогут отвлечься и немного нейтрализовать эту энергию.

Для решения своих задач лучше совершать короткие и быстрые усилия. Перед тем как что-то сделать, послушайте свой внутренний голос. Марс обладает способностью превратить активность и напряжение в направленную деятельность. Но под влиянием Нептуна он не желает считаться с реальными обстоятельствами. Размытый ракурс движения заводит в тупик, несмотря на все усилия. Поэтому воплощать в жизнь идеи по строительству дома, приобретению земли и налаживанию быта лучше после 20 сентября, когда гарантом качества задуманного выступает трудолюбивый Сатурн.

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9 сентября Меркурий возвращается в место силы — знак Дева. Для бизнеса, торговли, коммерческих и финансовых дел, учебы, работы с документами и техникой это благоприятное время. Связующая нить с Марсом дает дополнительные возможности достичь результата при помощи активного действия, быстро схватывать суть и ориентироваться в обстановке. Оперативно завязываются нужные контакты и перспективные знакомства. Успех ждет тех, кто предлагает новые идеи, проявляет инициативу, организаторские качества и смело берется за работу.

18 сентября очередной коридор затмений можно считать открытым. Полнолуние и частичное лунное затмение происходят в знаках Дева и Рыбы. Это темы здоровья, служения и труда, поиск баланса между приземленным и возвышенным, эмоциями и рассудком. Повышается уровень тревожности и дестабилизируется психоэмоциональное состояние. Всплеск негативной энергии оказывают сильное воздействие на физические свойства организма, вызывая слабость и недомогание.

Уравновесить противостоящие силы Солнца и Луны можно, если найти золотую середину между расслаблением и желанием трудиться. Не стоит на эти дни планировать дела, которые требуют холодной головы и концентрации. Велик риск ошибок и обмана. Это время, чтобы прислушаться к себе, своим потребностям.

Лучший досуг — это работа на земле, занятие искусством в многообразии его проявлений, приготовление любимых блюд, спорт на природе. Гармоничные точки полнолуния показывают, что через эмоциональные кризисы, реорганизацию рабочих процессов и пересмотр отношения к здоровью можно понять, куда и как двигаться дальше в ближайшие 19 лет.

С 22 сентября Солнце освещает Весы при положительном воздействии Плутона. Это дает жизненную силу к активным действиям в социуме, призывает к мудрости и поддержанию гармонии во взаимоотношениях. Усиливается тяга к противоположному полу и романтическим приключениям.

Высвечиваются вопросы финансового благополучия, светских и культурных развлечений. Деловым людям можно воспользоваться этой энергией для достижения соглашения между сторонами, нахождения компромисса в противоречивых ситуациях и подписания договоров с целью сотрудничества.

Далее Венера меняет сильное положение в Весах на страстную энергию Скорпиона, к тому же она напряжена Плутоном. Мы сможем ощутить превращение даже кроткого человека в Отелло. Будоражащие чувства дают внезапные вспышки неуравновешенности и напряжения, что способно породить агрессию по отношению к партнерам. Возрастает чувственность, усиливаются сексуальные желания. Эта расстановка сил окажет давление на эмоциональный мир людей.

При этом, происходит объединение равновесия и контраста, смешиваются позитивные и негативные качества. В итоге, можно получить не только страсть, но и новый волнующий опыт, раскрыть неизведанные грани творческого таланта, артистизма и магических способностей. В плане финансов появляется желание накапливать и сохранять деньги, находить источник обогащения или подключиться к ресурсам других людей.

26 сентября Меркурий попадает в миролюбивое пространство Весов. При поддержке Плутона наступает насыщенное и приятное время, когда можно развить коммуникативные навыки, установить доверительный фон с собеседниками и перспективные деловые связи.

В этот период снимаются конфликтные ситуации, что позволяет гармонично использовать потенциальные возможности, не тратя сил напрасно. Покупка гаджетов, особенно смарт-часов или фитнес-браслета, деловых аксессуаров, подарков возлюбленным окажутся не только долгосрочным вложением, но и будут обладать свойствами магического талисмана. А поход в театр, на выставку или на свидание обеспечит хорошее настроение и поможет закончить этот непростой месяц на позитивной волне.