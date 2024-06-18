Близки по духу: с кем из знаменитостей вы одного знака зодиака и что это значит

Знаки зодиака часто говорят о людях больше, чем они сами. Даже если в это не особо верится, из любопытства можно сравнить свой характер с характером знаменитостей, которые родились с вами примерно в одно время. Спорим, результат вас удивит? Какие они — самые яркие представительницы своих знаков?

Овны

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Женщины, родившиеся под этим знаком зодиака, обладают яркой внешностью и ослепляющей харизмой. Где бы они ни появились, все взгляды будут прикованы именно к ним. Шарм и обаяние этих дам помогает и в карьере. Подумайте только об очаровательной блондинке Полине Гагариной.

Красавица покорила сердца миллионов своим талантом и внешностью. При этом успешная звезда прекрасно совмещает карьеру с воспитанием детей. Недостатка во внимании ни от фанатов, ни от противоположного пола Гагарина явно не ощущает. Она уверена в себе и своей привлекательности.

Тельцы

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Представительницы этого знака невероятно нежные и мягкие натуры. Может даже показаться, что они не способны поругаться или повысить голос. Но это не так. Тельцов лучше не обижать, ведь постоять за себя они вполне способны.

Так, телеведущая Лера Кудрявцева создает впечатление невероятно нежной и хрупкой, но при этом всегда может отстоять свою точку зрения. Ради близких она пойдет на многое. Верная и покладистая Кудрявцева, как истинный Телец, очень привязана к партнеру. Она прекрасно влияет на мужчин, находящихся с ней рядом, становясь для них мотивацией для свершений.

Близнецы

ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Близнецы являются самыми таинственными и сумбурными из знаков зодиака. Неординарные личности могут бросаться из крайности в крайность, как, например, Регина Тодоренко. Бунтарка и пацанка на заре карьеры и спокойная любящая мать двоих сынишек в настоящем — телеведущая очень изменилась, когда вышла замуж за Влада Топалова.

Строптивая натура неожиданно стала покорной, но во всем нужна мера. Артистка не сидит на месте, постоянно участвуя в различных шоу. Она обожает пробовать что-то новое, постоянно учится и экспериментирует.

Раки

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Эти представительницы женского пола самые семейные и домашние. Раки редкие гости тусовок и вечеринок. Гораздо больше их привлекает уют и забота о собственных близких. Ярким примером является гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. О ее крепкой любви с Павлом Волей слагают легенды. Красавице повезло найти свою второю половинку еще в юности и с тех пор она обрела настоящее женское счастье.

Женщины-Раки выдающиеся мамы. У спортсменки двое прекрасных детей, в которых она души не чает. К воспитанию Роберта и Софии Утяшева подходит с особой внимательностью, не балуя, но и особо не ограничивая наследников.

Львы

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Львицы — настоящие царицы всех знаков зодиака. Они могут подчинить себе даже самых свободолюбивых личностей. Как это сделала знаменитая певица Нюша. Звезда покорила главных сердцеедов: музыканта Егора Крида и бизнесмена Игоря Сивова.

Какие испытания не приходилось бы проходить этой сильной женщине, она осталась верной себе. Нюша с высокого поднятой головой, как настоящая львица, смогла пережить невзгоды и на собственном примере показать, что счастливой можно быть и без мужчины.

Девы

ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Дамы, родившиеся под этим знаком зодиака, чувствительны и ветрены. Их не особо интересует слава и всеобщее признание. Гораздо больше Дев привлекает духовная целостность. Вспомнив о Кате Лель, можно вполне с этим согласиться. Неземная певица известна своей мягкостью и легкой энергетикой.

Артистка также не раз упоминала о внеземной форме жизни и встрече с инопланетянами. Лель верит в то, что может быть скрыто от человеческого глаза, а скепсис от окружающих ее людей совсем не мешает ей жить в гармонии с собой. Она также вполне комфортно чувствует себя в одиночестве, как и в толпе людей.

Весы

ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА

Этот знак зодиака абсолютно неконфликтен. Уравновешенные Весы свои эмоции держат в балансе. Они способны управлять своим гневом. А также эти представительницы хорошо умеют дружить.

Актриса Анна Хилькевич является эталонным представителем Весов. Звезда «Универа» трепетно относится к своим близким людям, умело взвешивая и подбирая правильные слова, чтобы никого не обидеть. Также, как представительница воздушной стихии, она обладает и прекрасным вкусом, затмевая всех на светских мероприятиях.

Скорпионы

www.globallookpress.com / Belkin Alexey

Родившиеся под этим знаком женщины, очень темпераментны. Они готовы пожертвовать своим комфортом ради достижения цели. Такие девушки надежны и импульсивны. Скорпионы предъявляют высокие требования и к себе, и к окружающим, поэтому быть с ними рядом непросто.

Только посмотрите на фигуристку Евгению Медведеву. Эта девушка даст фору любому! Именно трудолюбие и стойкость помогли двукратной чемпионке мира добиться таких высот в карьере.

Стрельцы

ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

Женщины-Стрельцы — самые оптимистичные и коммуникабельные среди всех знаков зодиака. В таких девушках очень много жизненной энергии. Мир они предпочитают видеть в ярких красках. Типичный представитель — Анна Седокова.

Стоит только посмотреть на певицу, как сразу на лице появляется улыбка, ведь она умеет к себе расположить. Представительница Стрельцов также обладает невероятной уверенностью в себе и упорством, умело сочетая в себе классические черты огненного знака.

Козероги

ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

Под созвездием Козерога рождаются самые сильные и независимые женщины. Им не нужен партнер только для того, чтобы не остаться одной, они могут вести яркую и насыщенную жизнь и без второй половинки. К выбору избранника женщины-Козероги подходят очень внимательно.

Ольга Бузова именно так и делает. Телеведущая не разменивается на ухажеров, ожидая свою настоящую любовь. Как истинный Козерог, звезда целеустремленная и трудолюбивая. Бузова не боится пробовать себя в чем-то новом, поэтому такая популярность вполне очевидна.

Водолеи

¬www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Женщины-Водолеи обладают высоким интеллектом и глубоким внутренним миром. Такие дамы не любят навязчивых объятий, но и одиночество для них — немалое испытание. Приверженцы земного знака не представляют свою жизнь без семьи, но ревностно охраняют свое личное пространство.

Ярким представителем знака Водолея выступает певица Ханна. Яркая блондинка обожает свою большую семью и неизменно выбирает ее главным приоритетом. Жизнь звезды наполнена приключениями, без которых Водолеи жить не могут.

Рыбы

ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ_ВОЛКОВ

Это созвездие рождает под собой настоящих романтиков. Они впечатлительны и изменчивы, но также и отходчивы. Женщины-Рыбы могут заплакать, и тут же рассмеяться. Они не боятся показывать свои настоящие эмоции, как это делает актриса Агата Муцениеце.

С годами знаменитость не потеряла свою детскую непосредственность и искренность. Она может выслушать каждого и дать дельные советы, являясь верным другом и партнером.

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