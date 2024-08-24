«Оливьешки похрумкаю»: SHAMAN о свадьбе Григория Лепса
SHAMAN придет на свадьбу к Григорию Лепсу, как минимум, чтобы поесть
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Артист будет рад разделить это событие с коллегой, ведь там будет праздничное застолье.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN заявил, что обязательно придет на свадьбу к своему коллеге Григорию Лепсу, если торжество все-таки состоится. Как минимум, чтобы вкусно поесть. Его слова передает StarHit.ru.
В День государственного флага России SHAMAN и Григорий Лепс представили совместную композицию под названием «Настоящий мужчина».
До начала шоу журналисты решили поспрашивать артиста о возможной скорой свадьбе Лепса и его молодой спутницы Авроры, ведь слухи об их помолвке разнеслись уже давно.
Эти вопросы заметно позабавили певца, и он не смог сдержать улыбки. На вопрос, придет ли он на торжество, SHAMAN ответил положительно.
«Ну, если будет, конечно, пойду. Оливьешки похрумкаю», — сказал он.
Артист также удивил прессу своим мудрым подходом в отношении коллег по цеху. Так, один из журналистов предположил, что Григорий Лепс может негативно повлиять на Дронова. Например, склонять его к распитию спиртного на репетициях. Артист, в свою очередь, решил философски порассуждать на эту тему.
«Знаете, каждый человек не может быть просто белым или черным… У всех есть свои составляющие. Есть прекрасная фраза: наши недостатки — это продолжение наших достоинств», — отметил он.
Ранее 5-tv.ru писал, что сказал SHAMAN о выступлении однокурсника на своем концерте в Москве.
Читайте также
68%
0.31 101.61
-0.01
Нашли ошибку?