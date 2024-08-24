Рудковская раскрыла диету Киркорова: «Ест одни бакинские помидоры»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 116 0

Яна Рудковская утверждает, что Киркоров похудел благодаря бакинским помидорам

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Эстрадный певец заметно преобразился — свое подтянутое тело он старается держать в форме. Но какими усилиями?

Продюсер Яна Рудковская раскрыла главный секрет похудения короля поп-страды Филиппа Киркорова: он занимается спортом и ест одни бакинские помидоры. Об этом занимательном факте она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

Рудковская не перестает восхищаться тем, как Киркоров держит себя в форме.

По ее словам, если раньше он пил кока-колу, не пропускал ни одного чаепития или лишнего бутерброда, то теперь все изменилось: артист перешел на бакинские помидоры, и его жизнь заиграла новыми красками.

«Ест одни бакинские помидоры, и мы это знаем», — поведала продюсер.

Помимо своеобразной диеты, артист также усиленно занимается спортом, говорит она.

«Никакие пластические операции не могу дать на протяжении такого времени такое тело», — добавляет Рудковская.

Продюсер искренне восхищена такой работой над собой и считает, что сейчас Киркоров выглядит потрясающе.

«Сейчас это диета, спорт. Я считаю, что он выглядит реально очень круто. Я видела его на пляже — там все хорошо», — говорит продюсер.

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