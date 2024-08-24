Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 21 0

Точная причина их смерти еще уточняется.

Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции

Фото: www.globallookpress.com / Shadati

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В результате несчастного случая погибли два члена экипажа российского сухогруза Navis 2. Традегия произошла у берегов турецкой провинции Балыкесир на западе республики, сообщается в газете Sabah.

Известно, что речь идет о двух мужчинах: 46-летнем Константине Мартынове и 52-летнем Дмитрии Мочалове. Основной версией их гибели считается отравление газом после падения в люк. Однако окончательная причина будет установлена только после экспертизы.

«Погибли предположительно от отравления газом в трюме сухогруза Navis 2, стоявшего на якоре у причала Челеби города Бандырма провинции Балыкесир», — говорится в публикации.

Согласно информации издания, тела погибших уже извлекли из трюма и отправили на судмедэкспертизу.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о россиянах, погибших при сходе оползня на Пхукете. Евгений и Екатерина жили на острове на протяжении десяти лет. Ей было 36 лет, ему — 38. Как рассказал друг пары, месяц назад мужчина сделал своей возлюбленной предложение. В ближайшее время они собирались пожениться.

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