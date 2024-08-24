Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции
Точная причина их смерти еще уточняется.
Фото: www.globallookpress.com / Shadati
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В результате несчастного случая погибли два члена экипажа российского сухогруза Navis 2. Традегия произошла у берегов турецкой провинции Балыкесир на западе республики, сообщается в газете Sabah.
Известно, что речь идет о двух мужчинах: 46-летнем Константине Мартынове и 52-летнем Дмитрии Мочалове. Основной версией их гибели считается отравление газом после падения в люк. Однако окончательная причина будет установлена только после экспертизы.
«Погибли предположительно от отравления газом в трюме сухогруза Navis 2, стоявшего на якоре у причала Челеби города Бандырма провинции Балыкесир», — говорится в публикации.
Согласно информации издания, тела погибших уже извлекли из трюма и отправили на судмедэкспертизу.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о россиянах, погибших при сходе оползня на Пхукете. Евгений и Екатерина жили на острове на протяжении десяти лет. Ей было 36 лет, ему — 38. Как рассказал друг пары, месяц назад мужчина сделал своей возлюбленной предложение. В ближайшее время они собирались пожениться.
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