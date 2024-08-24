Умер бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 155 0

Литератор ушел из жизни на 72-м году жизни.

Умер бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

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На 72-м году жизни скончался литератор, журналист и бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко. Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказала его дочь Мария.

«Папа умер вчера вечером», — подтвердила собеседница агентства.

Причину смерти Мария Бялко не уточнила. Дочь литератора сообщила, что прощание с ним пройдет во вторник, 27 августа. О месте будет известно позже.

Александр Бялко родился 28 августа 1952 года, получил образование физика-ядерщика. Его профессиональный путь включал преподавательскую деятельность в МИФИ, позже он занимал руководящие должности в сфере промышленности.

Александр Бялко был неизменным участником телевикторины «Что? Где? Когда?» в период с 1979 по 2010 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер кинопродюсер и режиссер Леонид Биц, работавший с Эльдаром Рязановым. Он также сотрудничал и с другими знаменитыми режиссерами: Владимиром Грамматиковым, Александром Пороховщиковым, Валерием Фокиным, Сергеем Тарасовым.

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Умер бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

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