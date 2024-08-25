В деле матери 15 детей из Москвы о торговле младенцами появился еще один фигурант

Суд избрал ей меру пресечения.

В уголовном деле матери 15 детей из Москвы Юлии Логиновой о торговле новорожденными появился еще один фигурант — жительница Подмосковья Виктория Пономарева. Женщина дала признательные показания, сообщил представитель правоохранительных органов.

«Причастность к совершенному преступлению подтверждается ее признательными показаниями, сведениями из органов ЗАГС, а также заключениями молекулярно-генетических судебных экспертиз», — передает его слова ТАСС.

Фигурантке предъявлено обвинение в торговле новорожденными в составе организованной группы. В отношении нее Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ей нельзя покидать город проживания, общаться с другими обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать корреспонденцию, а еще пользоваться интернетом и средствами связи для переговоров.

Общее количество фигурантов дела о торговле младенцами — 13. Среди них многодетные матери, няня детсада, индивидуальный предприниматель, врач и кулинар.

Дело о торговле детьми

Мать 15-ти детей Юлия Логинова была задержана осенью 2023 года после тревожного сообщения из больницы, где в крови одного из ее подопечных нашли запрещенное к применению при его заболевании лекарство. Женщину схватили по уголовному делу о торговле детьми.

В ходе расследования выяснилось, что не все 15 детей Логиновой — родные. После кесарева сечения в 2010 году она осталась бесплодной, однако воспитывала пятерых детей, которым, по документам, приходилась матерью. К тому же, источник «Известий» сообщал, что женщина намеренно давала детям лекарство, чтобы они не выздоравливали, ради соцвыплат и пенсий по инвалидности.

Спустя некоторое время правоохранители задержали и сообщницу Логиновой — Наталью Патоку. Она также воспитывала 15 детей. Она является основательницей приюта для матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дети были зарегистрированы на имя Логиновой. Та решила сотрудничать со следствием, полностью признала вину и выразила готовность ко всяческому содействию.

Патоке продали своих детей Марьят Желихажева и Галина Количева. Они тоже задержаны по делу о торговле новорожденными. Патока и Логинова пробудут под арестом до 16 октября 2024-го, Желихажева, соответственно, до 3 октября, а Галина Количева — до 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми в Москве. Список причастных к деятельности преступной группы продолжает пополняться.