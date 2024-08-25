Умер народный артист России Леонид Ремнев

Народный артист России Леонид Ремнев скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ в Telegram-канале.

«Печальная новость: вчера ушел из жизни народный артист России Леонид Ремнев… <…> Нижегородское региональное отделение СТД РФ выражает искренние соболезнования родным и коллегам Леонида Яковлевича», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, трагедия произошла 24 августа во время спектакля «Васса», в котором Ремнев играл Сергея Петровича Железнова. Позже на сайте появилось объявление о том, что представления 25 августа отменяются. При этом причина этого решения не сообщалось.

Леонид Яковлевич Ремнев — заслуженный артист РСФСР, народный артист России. Он родился 2 августа 1946 года. Ремнев окончил Горьковское театральное училище и исторический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

С 1972 года Ремнев служил в Нижегородском Театре юного зрителя. За время работы он создал множество удивительных образов и сыграл в спектаклях разных режиссеров.

Ремнев за роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние» номинировался на национальную премию «Золотая Маска». Он также был лауреатом «Пушкинской премии», премии Нижнего Новгорода и Собольщикова-Самарина.

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