Тест в помощь: как самостоятельно оценить риск развития сахарного диабета

Врач Мишарова: оценить риск развития диабета можно самому с помощью теста
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оценить свое состояние здоровья можно в домашних условиях.
Оценить риск развития сахарного диабета можно самостоятельно при помощи специального теста. Об этом врач-эндокринолог Алина Мишарова рассказала изданию Газета.ру.
По словам специалиста, один из таких тестов есть на сайте Центра молекулярной диагностики CMD Роспотребнадзора. Он содержит вопросы об образе жизни, показателях сахара в крови и о том, болели ли диабетом родственники.
Однако, даже если тест показал низкую вероятность развития болезни, необходимо ежегодно проверять уровень глюкозы в венозной крови, подчеркнула Мишарова.
Она отметила, что норма сахара венозной крови натощак для людей старше 18 лет составляет до 6,1 ммоль/л. Однако превышение этого значения не всегда свидетельствует о развитии болезни.
Мишарова пояснила, что есть пограничные значения 6,1-6,9 ммоль/л, которые говорят о предиабете — первичных признаках нарушений углеводного обмена. И если уровень глюкозы превышен однократно, это не повод для паники, подчеркнула врач.
Для более точной оценки риска развития диабета Мишарова посоветовала сдать анализ крови на глюкозу и на гликированный гемоглобин. Он покажет средний уровень сахара за последние три месяца.
Врач-эндокринолог Дарья Хайкина ранее рассказала, что предпосылки к возможному заболеванию диабетом II типа закладываются еще в детском возрасте. Виной тому — ожирение, которое возникает при неправильном питании и недостатке физической активности.
Ранее 5-tv.ru рассказал, с чем может быть связано повышение сахара в крови по утрам.
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