Наездилась: сумма штрафов за нарушение ПДД Карнавал достигла почти 80 000 рублей

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 67 0

Валя Карнавал выплатила всего за нарушение ПДД почти 80 000 рублей

Наездилась: сумма штрафов за нарушение ПДД Карнавал достигла почти 80 000 рублей

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Юная знаменитость не так давно похвасталась приобретением дорогостоящего авто.

Блогер и певица Валя Карнавал за несколько месяцев вождения выплатила штрафы на общую сумму 78 500 рублей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Не так давно Карнавал похвасталась покупкой дорогого автомобиля. Его стоимость оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Юная знаменитость приобрела его в начале мая.

Валю Карнавал, по данным источника, за несколько месяцев не раз замечали за нарушениями ПДД. Среди них — несоблюдение требований знаков или разметки, остановка и стоянка в неположенном месте, а также превышение скорости.

Всего на счету Вали Карнавал — 82 штрафа, большую часть она уже выплатила. На данный момент она погасила 76 500 рублей. Сейчас блогеру необходимо оплатить еще один — на две тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Бориса Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД. В суде не уточнили, что конкретно совершил актер, однако, по данным агентства, административный протокол в отношении него был составлен за невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования водителя на предмет опьянения.

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