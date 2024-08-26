На западе Украины опечатали храм румыноязычной религиозной общины

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 51 0

Киевский режим продолжает ущемлять права верующих.

На западе Украины опечатали храм румыноязычной религиозной общины

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Храм первой на Украине румыноязычной религиозной общины, принадлежащей канонической Украинской православной церкви (УЦП), опечатали городские власти Черновцов. Об этом сообщает Черновицко-Буковинская епархия УПЦ.

Отмечается, что руководство городского кладбища решило спилить замки и опечатать храм-усыпальницу. Также оно лишило румыноязычную религиозную общину возможности совершать богослужения в храме.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ уверены, что делается это намеренно.

«Власть сознательно ограничивает права и притесняет румыноязычное меньшинство на Украине», — подчеркивается в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховная рада приняла закон, запрещающий каноническую УПЦ. На протяжении последних лет ее обвиняли в контактах с представителями Русской православной церкви (РПЦ) — это становилось поводом для рейдерских захватов православных храмов по всей стране. Теперь деятельность окажется под полным государственным запретом — закон вступит в силу уже через девять месяцев.

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