На западе Украины опечатали храм румыноязычной религиозной общины

Храм первой на Украине румыноязычной религиозной общины, принадлежащей канонической Украинской православной церкви (УЦП), опечатали городские власти Черновцов. Об этом сообщает Черновицко-Буковинская епархия УПЦ.

Отмечается, что руководство городского кладбища решило спилить замки и опечатать храм-усыпальницу. Также оно лишило румыноязычную религиозную общину возможности совершать богослужения в храме.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ уверены, что делается это намеренно.

«Власть сознательно ограничивает права и притесняет румыноязычное меньшинство на Украине», — подчеркивается в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховная рада приняла закон, запрещающий каноническую УПЦ. На протяжении последних лет ее обвиняли в контактах с представителями Русской православной церкви (РПЦ) — это становилось поводом для рейдерских захватов православных храмов по всей стране. Теперь деятельность окажется под полным государственным запретом — закон вступит в силу уже через девять месяцев.