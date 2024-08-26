Любовь или месть: Гомес подогрела слухи о скорой свадьбе с другом Бибера

В социальной сети знаменитость подписалась на агентство по организации свадеб.

Всемирно известная певица и актриса Селена Гомес подогрела слухи о скорой свадьбе со своим возлюбленным Бенни Бланко, другом ее бывшего Джастина Бибера. В TikTok она сама себя «сдала», сообщило издание Page Six.

В социальной сети знаменитость внезапно подписалась на агентство по организации свадеб. Они занимаются торжествами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Долине Напа в Калифорнии. Поклонники удивились, зачем девушке нужно следить за страничкой такой компании, если она не планирует выходить замуж. Поэтому поспешили порадоваться за певицу.

«Я так рада за Селену. Не могу дождаться свадьбы»;

«Эта свадьба будет королевской»;

«Она заслуживает всего самого лучшего», — написали Гомес интернет-пользователи.

В конце прошлого года Гомес впервые опубликовала совместные снимки с Бланко. На одном из них он целовал ее в губы. А слухи о помолвке пары возникли, когда певица выложила фото с Бланко, сделанное в ванне. На снимке артистка прикрыла безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца.

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