«Подарок ношу под сердцем»: жена Курбана Омарова объявила о беременности

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 90 0

Жена Курбана Омарова Валерия объявила о беременности

«Подарок ношу под сердцем»: жена Курбана Омарова объявила о беременности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Секрет девушка открыла в день рождения любимого супруга.

Молодая супруга предпринимателя Курбана Омарова — Валерия — трогательно поздравила любимого мужа с 44-м днем рождения, а заодно и сообщила подписчикам прекрасную новость. Трогательное послание она оставила на странице в социальной сети.

На избраннице бизнесмен женился лишь этой весной — по слухам, они начали встречаться еще четыре года назад, когда Омаров был женат на телеведущей Ксении Бородиной.

Теперь пара искренне счастлива. Грядут большие изменения в жизни семьи, ведь 23-летння Лера ждет ребенка.

«С днем рождения, моя любовь! В этот прекрасный день самый прекрасный подарок, который я могу тебе подарить, я ношу под своим сердцем. Совсем скоро ты станешь отцом нашему малышу», — обратилась к любимому девушка.

Она отметила, что благодарна судьбе и Богу за встречу с мужем. Валерия искренне восхищается супругом и его заботой, а также очень гордится близким человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Омарова сказала об их романе за спиной у Бородиной.

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