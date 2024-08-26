Турция поблагодарила РФ и Азербайджан за помощь в тушении лесных пожаров

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Лишь благодаря поддержке двух государств стране удалось ликвидировать возгорания, отметил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция поблагодарила РФ и Азербайджан за помощь в тушении лесных пожаров

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех

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Благодаря самолетам, которые прибыли из России и Азербайджана в Турцию на помощь в тушении лесных пожаров, удалось ликвидировать возгорание. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в эфире местных телеканалов по итогам заседания кабинета министров.

«Выражаю искреннюю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он направил в нашу страну самолет-амфибию. Также благодарю президента РФ Владимира Путина, предоставившего нам самолет-амфибию, как и в прошлом году. Благодаря этим двум самолетам мы смогли с легкостью потушить пожары», — сказала турецкий лидер.

В заключение Эрдоган попросил граждан более внимательно относиться к проблеме лесных пожаров, ведь в стране стоит жара, да и в 90% причиной возгорания становится человеческий фактор.

К слову, и в прошлом году в Турции тоже бушевали лесные пожары. Тогда город Кемер превратился, в прямом смысле слова, в раскаленную точку на карте страны. Живописные пляжи с видом на горы заволокло едким дымом. Пожары подбирались к побережью, где отдыхали туристы, среди которых были и россияне. Для тушения пожаров было задействовано более тысячи человек и 200 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как тушат лесные пожары на юго-востоке Крыма.

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