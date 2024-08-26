Освобождение Желанного: российские военные рассказали о боях за поселок в ДНР
На покровском направлении СВО уничтожено много западной техники
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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На покровском направлении СВО уничтожено много западной техники.
Российские военные рассказали об освобождении очередного населенного пункта в ДНР. В ходе боев за поселок Желанное на покровском направлении было уничтожено большое количество военной техники ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard, БМП и бронетранспортеры западного производства.
«Момент мне больше всего запомнился, когда наши минеры установили мины, на них подорвалась Bradley. На следующий день постарались эвакуировать эту Bradley, поставили мины и ребята наши поставили мины чуть дальше и вторая там же сгорела», — сообщил командир штурмового взвода с позывным «Топор».
Большую помощь при освобождении Желанного нашим солдатам оказали расчеты беспилотников. В том числе, дроны-камикадзе, которые выбивали противника даже с хорошо укрепленных позиций в плотной застройке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ лишились семи шведских танков Strv 122. Отмечается, что большинство шведских боевых машин российские войска подбили в районе села Терновое в ДНР.
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