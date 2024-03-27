«Уникальная» украинская бригада: как ВСУ лишились семи шведских танков Strv 122

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 274 0

Forbes: ВСУ потеряли семь шведских танков Strv 122 из десяти

«Уникальная» украинская бригада: как ВСУ лишились семи шведских танков Strv 122

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Тема:
Спецоперация

Как минимум один из них не подлежит восстановлению.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за несколько месяцев потеряли в зоне российской спецоперации как минимум семь шведских танков Strv 122. Об этом сообщает Forbes.

«За несколько месяцев упорных боев 21-я бригада — уникальная в Украине „шведская бригада“, в состав которой в основном входят машины из Швеции — потеряла как минимум семь из десяти бывших шведских танков Strv 122, которые являются вариантами немецкого „Леопарда"», — говорится в материале.

Отмечается, что большинство шведских боевых машин российские войска подбили в районе села Терновое в ДНР. По оценкам аналитиков, один танк не подлежит восстановлению, остальные в теории можно отремонтировать, но они были брошены боевиками ВСУ на поле боя.

Если получится их эвакуировать, восстанавливать Strv 122 придется на территории Литвы. Однако и здесь могут возникнуть проблемы из-за дефицита запчастей.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию. Кроме того, ряд стран усилил антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что российские войска ударили по пунктам сборки беспилотников ВСУ.

Тема:
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