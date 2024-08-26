Первые: фестиваль «Короче» объявил победителей

За звание лучшего «короткого метра» боролись 32 картин, «полного метра» — 45 фильмов.

На церемонии закрытия XII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» объявили победителей. Как сообщили «Известия», за звание лучшего короткого метра боролись 32 картин, полного метра — 45 фильмов.

В жюри для оценки лучшего короткометражного фильма пригласили актеров Любовь Аксенову, Артема Ткаченко, режиссеров Петра Тодоровского и Сергея Кальварского. Они решили отдать приз картине Вари Маценовой «Яблоки». По сюжету, молодой человек, попав в психиатрическую клинику, находит себе верных друзей и получает шанс изменить свою жизнь.

Приз за лучший сценарий взял фильм «Последний фильм о любви». Приз за лучшую операторскую работу — «Земля». Приз за лучшую режиссуру — Никита Троценко с фильмом «Мусор». Приз за лучшую анимационную работу — «Один путь» Егора Харламова. Специального приза удостоилась картина «Куда ты уходишь». Диплом за оригинальность замысла и изобретательность в воплощении получил фильм «Уроды». Специального приза журнала «Искусство кино» «За ненасилие» удостоили фильм «Девушка Роза».

Лучшим среди полнометражных фильмов стала картина режиссера Полины Кондратьевой «Чистый лист». Его выбрали четыре члена жюри: актеры Александр Робак и Елизавета Боярская, а также режиссеры Александр Котт и Алексей Учитель.

Специальный приз жюри «За яркий актерский дебют» отдали Зинаиде Ястржембской. Специальный приз жюри «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» получила киноработа «Говорит Земля!» режиссера Евгения Корчагина.

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