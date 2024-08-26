Все экстренные службы работают в усиленном режиме, отметил губернатор области Роман Бусаргин.

Обломки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили фасады жилых домов в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы беспилотники. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — отметил в своем Telegram-канале политик.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. Известно, что подобные террористические акты невозможны без вмешательства западных специалистов, которые направляют эти удары при помощи своих спутников, а также обучают украинцев обращаться с высокотехнологичной техникой обращаться.

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