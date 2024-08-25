ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков в приграничье Курской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают отражать попытку вторжения Вооруженных сил Украины на территорию России, а также выявлять и ликвидировать диверсионные группы противника. Так, за минувшие сутки ВСУ потеряли уже более 300 боевиков в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68», — говорится в сообщении.

Так, российские войска отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Еще удалось сорвать попытки нападения противника в направлении Вишневки, Борков, Погребков и Спального. Там ликвидированы до 40 боевиков, а также уничтожены танк, два авто и четыре боевые бронированные машины (ББМ).

Кроме того, наши бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах таких населенных пунктов, как Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость.

Следует отметить, что за все время боев в Курской области войска киевского режима потеряли свыше 5800 боевиков, 383 ББМ, 177 авто, 72 танка, 37 артиллерийский орудий, 31 боевую машину пехоты, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая три HIMARS и MLRS, а также девять станций радиоэлектронной борьбы.

Еще среди потерь противника — пять установок зенитных ракетных комплексов, по одному РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, включая две машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потери ВСУ в Курской области превысили 5,5 тысячи человек. Российские войска вытесняют неприятеля с российской территории.