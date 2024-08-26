В Исландии на туристов рухнул свод ледяной пещеры

В Исландии на туристов во время экскурсии рухнул свод ледяной пещеры. Всего в группе было 25 человек. Один из них погиб, еще один серьезно ранен. Судьба двоих остается неизвестной. Об этом сообщают местные СМИ.

Поиски пропавших продолжаются. Ситуацию осложняет то, что на леднике практически невозможно использовать специальное оборудование. Погибший и пострадавшие — иностранцы, но из какой они страны, не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о россиянах, погибших при сходе оползня на Пхукете.

Утром 23 августа на тайском острове Пхукет оползень сошел на поселок с виллами. Разрушительное бедствие снесло 250 домов, а десятки человек числятся пропавшим без вести. Список погибших может увеличиться.

В результате стихийного бедствия, по последним данным, погибли восемь человек, включая двоих россиян. В ближайшее время будет решаться вопрос о передаче тел погибших их родственникам.