Ожоги и трещины: чем опасны народные средства отбеливания зубов

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 33 0

Стоматолог Лозовой: отбеливание зубов народными средствами крайне опасно

Ожоги и трещины: чем опасны народные средства отбеливания зубов

Фото: www.globallookpress.com / Vikki Grant

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Профессионалы не рекомендуют самостоятельно проводить некоторые процедуры, ведь некоторые из них могут серьезно навредить.

Народные методы отбеливания зубов с помощью соды или перекиси водорода могут серьезно навредить эмали. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-стоматолог Дмитрий Лозовой.

«Сода — это абразивное средство, и она не влияет на цвет зубов, а только удаляет налет, оставляя на поверхности эмали микротрещины. Перекись водорода может спровоцировать химический ожог слизистой рта», — объяснил специалист.

Чтобы получить белоснежную улыбку, эксперт посоветовал обратиться к профессионалам, которые специализируются на лазерном или химическом отбеливании. И уже после консультации врач может подобрать средства, в том числе и для домашнего отбеливания. Однако учитывать придется и текущее состояние зубов, например, наличие глубокого кариеса или зубного камня.

«Отбеливание противопоказано при зубном камне, приеме лекарственных препаратов, повышающих чувствительность к ультрафиолету», — добавил стоматолог.

Кроме того, отбеливание противопоказано беременным женщинам.

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