Ожоги и трещины: чем опасны народные средства отбеливания зубов

Стоматолог Лозовой: отбеливание зубов народными средствами крайне опасно
Фото: www.globallookpress.com / Vikki Grant
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Профессионалы не рекомендуют самостоятельно проводить некоторые процедуры, ведь некоторые из них могут серьезно навредить.
Народные методы отбеливания зубов с помощью соды или перекиси водорода могут серьезно навредить эмали. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-стоматолог Дмитрий Лозовой.
«Сода — это абразивное средство, и она не влияет на цвет зубов, а только удаляет налет, оставляя на поверхности эмали микротрещины. Перекись водорода может спровоцировать химический ожог слизистой рта», — объяснил специалист.
Чтобы получить белоснежную улыбку, эксперт посоветовал обратиться к профессионалам, которые специализируются на лазерном или химическом отбеливании. И уже после консультации врач может подобрать средства, в том числе и для домашнего отбеливания. Однако учитывать придется и текущее состояние зубов, например, наличие глубокого кариеса или зубного камня.
«Отбеливание противопоказано при зубном камне, приеме лекарственных препаратов, повышающих чувствительность к ультрафиолету», — добавил стоматолог.
Кроме того, отбеливание противопоказано беременным женщинам.
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