Миссия МАГАТЭ: Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую АЭС

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Глава агентства намерен встретиться с руководством станции.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал ни при каких обстоятельствах не подвергать угрозе безопасность Курской атомной электростанции.

Руководитель агентства прилетит из Вены в Россию и намерен лично посетить АЭС и город Курчатов. В ходе поездки Гросси планирует встретиться с руководством станции.

В ночь на 22 августа Киев попытался атаковать АЭС. Однако дрон-камикадзе был сбит, не долетев до цели. Беспилотник упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.

Президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на то, что МАГАТЭ должно объективно оценивать ситуацию вокруг атомной электростанции. Тем более, учитывая, что количество атак, в том числе, и на Запорожскую АЭС в последнее время увеличилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова призвала МАГАТЭ остановить киевских террористов после удара по АЭС. Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об очередном обстреле ВСУ Энергодара, при котором произошло возгорание на Запорожской АЭС.

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