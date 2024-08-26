Суд в Москве отклонил апелляционную жалобу на заочный приговор Верзилову*
Издателя «Медиазоны»* ранее приговорили к тюремному сроку за распространение ложной информации о ВС РФ.
Фото: Christoph Soeder / ТАСС
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Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на заочный приговор издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
В ноябре 2022 года Верзилов был объявлен в международный розыск, а в конце сентября Минюст включил его в реестр иноагентов.
Позднее, 2 апреля 2024 года, суд заочно приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам колонии за фейки о ВС РФ.
В мае этого года дискредитирующие образ ВС РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального*** — Юлия Навальная** — на YouTube. Кроме того, в своем заявлении она поддержала Украину.
Кроме того, неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен еще один соратник Навального — Леонид Волков***. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».
* — внесены в реестр иностранных агентов в РФ
** — включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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