Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения

Самому старому живущему мужчине в мире исполнилось 112 лет. Об этом сообщает газета The Guardian.

Им оказался житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд, он родился 26 августа 1912 года — в том же году, когда затонул «Титаник».

Именинник отметил праздник в доме престарелых. Поздравить его пришли родные и друзья. По случаю такого события, с ним встретились представители Книги рекордов Гиннесса, чтобы узнать о его самочувствии и настроении. Несмотря на такую большую цифру, Тиннисвуд не чувствует себя особенным.

«Я просто принимаю это спокойно, как и все остальное, почему я прожил так долго, я понятия не имею», — говорит он изданию.

Кроме того, он никогда не следовал диетам и даже любит лакомиться по пятницам жареной картошкой. Многое из повседневных дел Тиннисвуд способен выполнять самостоятельно. Он следит за своими финансами и слушает по радио мировые новости.

По словам Тиннисвуда, секрет его долголетия — чистая удача. Его главный совет по сохранению здоровья — соблюдать умеренность.

Мужчина пережил королеву Великобритании Елизавету II, которая родилась на 14 лет позже него. За его жизнь в стране сменились 24 премьера. При этом Тиннисвуд стал самым старым из ныне живущих мужчин-ветеранов Второй мировой войны.

Тутил долгожителя перешел к нему от 114-летнего Хуана Висенте Переса из Венесуэлы, который умер в апреле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 102-летняя американка раскрыла секрет долголетия.