Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Он родился в том же году, когда затонул «Титаник», и пережил королеву Великобритании Елизавету II.

Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения

Фото: фото из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самому старому живущему мужчине в мире исполнилось 112 лет. Об этом сообщает газета The Guardian.

Им оказался житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд, он родился 26 августа 1912 года — в том же году, когда затонул «Титаник».

Именинник отметил праздник в доме престарелых. Поздравить его пришли родные и друзья. По случаю такого события, с ним встретились представители Книги рекордов Гиннесса, чтобы узнать о его самочувствии и настроении. Несмотря на такую большую цифру, Тиннисвуд не чувствует себя особенным.

«Я просто принимаю это спокойно, как и все остальное, почему я прожил так долго, я понятия не имею», — говорит он изданию.

Кроме того, он никогда не следовал диетам и даже любит лакомиться по пятницам жареной картошкой. Многое из повседневных дел Тиннисвуд способен выполнять самостоятельно. Он следит за своими финансами и слушает по радио мировые новости.

По словам Тиннисвуда, секрет его долголетия — чистая удача. Его главный совет по сохранению здоровья — соблюдать умеренность.

Мужчина пережил королеву Великобритании Елизавету II, которая родилась на 14 лет позже него. За его жизнь в стране сменились 24 премьера. При этом Тиннисвуд стал самым старым из ныне живущих мужчин-ветеранов Второй мировой войны.

Тутил долгожителя перешел к нему от 114-летнего Хуана Висенте Переса из Венесуэлы, который умер в апреле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 102-летняя американка раскрыла секрет долголетия.

+26° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
91.77
0.17 102.49
0.88
Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

Последние новости

23:24
Жителю Курганской области дали срок за интимную переписку с 22 девочками
23:04
Самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-й день рождения
22:44
«Первые трое суток были самыми ужасными»: Елена Воробей об операции дочери
22:24
Девушка попала в больницу, попробовав мороженое в Петербурге
22:04
Площадь пожара под Феодосией увеличилась до 150 гектаров
21:44
Восточный гость: Бурак Озчивит приехал в Альметьевск

Сейчас читают

Всю Украину перевели на экстренные отключения : Россия наносит ответный удар
Суд в Москве отклонил апелляционную жалобу на заочный приговор Верзилову*
«Борьба будет жесткой»: отстоит ли Грузия свой суверенитет под натиском Запада
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака