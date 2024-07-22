«Если бы позволили»: 102-летняя американка раскрыла секрет своего долголетия
Секретом долгой жизни 102-летняя американка Эвелин Шаффер считает трудолюбие
Фото: 5-tv.ru
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Жительница США и сегодня старается быть активной и независимой.
Жительница штата Пенсильвания Эвелин Шаффер в свои 102 года уверена: секрет долгой жизни заключается в трудолюбии. Своим мнением она поделилась с изданием Williamsport Sun-Gazette.
По словам американки, она начала трудиться еще в 15 лет. Причем рабочий день у нее начинался в шесть утра и заканчивался в восемь вечера. На отдых и личные дела Шаффер оставляла около шести часов в неделю.
«Я работала до 85 лет», — говорит долгожительница.
За свою жизнь женщина сменила самые разные профессии: работала на заводе по производству электронного оборудования, была пекарем и даже водителем, садясь за руль до 98 лет.
«Если бы мне позволили, я бы до сих пор водила машину», — признается Шаффер.
Сейчас она проживает в доме престарелых, но старается быть активной и независимой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы три фактора, значительно продлевающих жизнь. Согласно результатам исследований, отсутствие полноценного сна ускоряет старение.
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