Туристы из Швейцарии проникли в кабину машиниста поезда в метро Петербурга

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 110 0

Полицейские разъяснили не в меру любопытным иностранцам правила поведения в подземке.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Два туриста из Швейцарии проникли в кабину машиниста поезда метро в Петербурге. Видео происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как два молодых человека, находясь в последнем вагоне состава, открывают дверь в кабину машиниста и заходят внутрь.

По всей видимости, ребятам было невдомек, что все их действия снимала камера внутри вагона. Поэтому они крайне удивились, когда на ближайшей станции сотрудники полиции задержали их и отвели в отдел для выяснения личностей и обстоятельств происшествия.

Оказалось, что «взломщики» — швейцарские туристы 21 года и 23 лет. Один из них — сотрудник метрополитена у себя на родине. Молодой человек пояснил, что проник в кабину машиниста из любопытства — посмотреть, как она устроена в российском электропоезде.

При этом швейцарцы, по их словам, не подумали о том, что совершают противоправные действия, за которые им может грозить ответственность.

Полицейские проверили у иностранцев документы, а затем провели с ними профилактическую беседу о правилах поведения в петербургской подземке и отпустили.

Ранее 5-tv.ru рассказал о сильном задымлении на станции «Саларьево» красной ветки метро Москвы.

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