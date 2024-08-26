Площадь пожара под Феодосией увеличилась до 150 гектаров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

В Крыму перекрыли дорогу из-за возгорания травы и кустарника на горе Тепе-Оба.

Фото, видео: Telegram / МЧС России/ mchs_official; 5-tv.ru

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Площадь пожара под Феодосией в Крыму увеличилась до 150 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Распространения огня на село Южное не допущено. В ликвидации пожара задействованы 470 специалистов и более 100 единиц техники», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Позднее в МЧС сообщили, что в Крым из Севастополя направлена дополнительная аэромобильная группировка в количестве 30 специалистов и шести автоцистерн.

Уточняется, что на данный момент очаги интенсивного горения ликвидированы, но тушение продолжается. Двумя вертолетами Ми-8 МЧС сброшено 310 тонн воды.

Тем временем в региональном минтрансе сообщили, что трассу Феодосия — Орджоникидзе в Крыму перекрыли из-за пожара. При этом движение по направлению из Феодосии в село Виноградное не перекрыто.

Ранее сообщалось о возгорании травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба на площади до 75 гектаров. При этом отмечалось, что огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и жары.

Из находящихся в районе пожара садовых товариществ эвакуировали около 100 человек. В Коктебеле развернуты два пункта временного размещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров.

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Площадь пожара под Феодосией увеличилась до 150 гектаров

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