Камера, мотор: как в Петербурге снимают кино

В Северной столице и сегодня выпускаются десятки фильмов и сериалов — съемки здесь дешевле, чем в Москве, а натура даже живописнее, особенно для исторических проектов. Кроме того, трендом последнего времени стала имитация видов других городов. Что это и как это снимают, выяснил корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Погони, взрывы, драки. Без них сегодня кино и представить нельзя. Картинка на экране должна соответствовать сюжету. И выглядеть максимально эффектно и достоверно.

Постановщик трюков Екатерина Смирнова перед съемками сцены объясняет одному актеру, как правильно бить, а второму — как падать.

«Прописаны драки сложные. Мы встречаемся заранее с актерами, репетируем. Кого-то учим заново делать то, что они забыли после театрального института, к сожалению», — говорит актриса и каскадер Екатерина Смирнова.

За плечами Екатерины — десятки фильмов и сериалов. Она падала с высоты, попадала под машины, становилась жертвой бандитов. Словом, делала все то, что актеры выполнить не берутся.

«Сломался каскадер — пошел лечиться. У него работа такая. А сломался актер — у нас остановка съемочного процесса, и кино… закончилось», — говорит актер и каскадер Павел Богомолов.

Правильно поставить короткую драку — задача, оказывается, не из легких. Екатерина и Павел, как говорится, на пальцах объясняют, что и как делать в кадре.

После получаса репетиций получилась вот такая сценка.

Правда, для кино и даже сериала не подойдет — даже от актеров-любителей режиссеры требуют более убедительной игры.

«Их подгоняют, но они стараются даже в этих рамках. Есть такие режиссеры и я, слава Богу, встречался с ними, которые очень подробно, точно знают, чего они хотят и так далее», — говорит Борис Смолкин, Народный артист РФ.

Снимают в Петербурге много — тут дешевле, чем в Москве. К тому же, натура живописная. В том смысле, что разнообразие архитектуры позволяет снять любой город.

Московская площадь в Петербурге никак не похожа на Патриаршие пруды в Москве, где произошла встреча Воланда с Берлиозом и Иваном Бездомным. Но уж больно фактурно выглядит это сталинское здание, поэтому снимали здесь, с помощью декораций и компьютерной графики, изменив это место практически до неузнаваемости.

Только по фасаду и фонтанам и можно узнать Дом Советов. Вообще, Петербург в «Мастере и Маргарите» в кадре появляется часто. Вот — здание администрации Московского района, только выросшее на два этажа. И вход в метро добавился.

«Это ускоряет процесс. Можно потратить дни и увеличить бюджет на физические какие-то эффекты, а можно сделать за те же самые деньги, но зато съемочный процесс будет быстрее», — говорит специалист компьютерной графики.

Нарисовать художники-графики могут все что угодно. Нужно взорвать дом — не проблема. Не то, что 50 лет назад, когда ради красивых кадров в центре Ленинграда здание реально взорвали.

Да и выбор натуры сейчас — более сложный процесс. Тот же дом, который снимали в «Собачьем сердце», хоть и не сильно изменился, но для Москвы 20-х годов прошлого века уже не подойдет. Но замену всегда можно найти — колоритных зданий в историческом центре достаточно. А лишнее можно убрать с помощью графики. Или, наоборот, добавить недостающее.