ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР
Наши войска продолжают вытеснять противника с территории республики.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы освободили населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны страны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка», — сообщили в ведомстве.
Также бойцы отразили семь контратак ВСУ. Противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.
«Потери противника составили до 530 боевиков, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 „Гвоздика“ и две 122-мм гаубицы Д-30», — уточнили в Минобороны.
Спецоперация
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт.
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