«Я спасла ребенка»: беременная Анна Хилькевич чудом избежала трагедии

В каком состоянии находится актриса?

Беременная актриса Анна Хилькевич упала с лестницы, чудом не приземлившись на собственный живот. Об этом передает издание 7Дней.ru.

«Я сегодня на улице так упала! Я слетела со ступеньки и летела прямо животом на пол. И в последний момент я — раз: и упала на спину! Перевернулась. Удивительно. Я сегодня спасла ребенка», — рассказала актриса.

Хоть Хилькевич и поведала о ситуации с долей юмора, срок уже довольно большой и актрисе вскоре предстоит рожать. Но пока она не спешит ложиться в больницу.

Звезда «Универа» почти каждый день делится со своими подписчиками тем, как протекает ее беременность. Она даже узнала с помощью специального приложения, какого размера ее малыш. Согласно его данным, сейчас ребенок должен весить примерно два с половиной килограмма, а его рост составляет от 46,5 до 48 сантиметров.

Предстоящий ребенок будет третьим в семье актрисы. У актрисы уже есть две дочки от бизнесмена Артура Волкова. Супруги живут счастливо в браке девять лет. Уже известно, что третий малыш у пары будет также девочкой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анну Хилькевич раскритиковали за «позорный» подарок своей дочери.