«Дыня Торпеда»: Анна Хилькевич похвасталась большим животом

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 105 0

Анна Хилькевич похвасталась большим животом на последних сроках беременности

«Дыня Торпеда»: Анна Хилькевич похвасталась большим животом

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость совсем скоро готовится стать мамой в третий раз.

Актриса Анна Хилькевич, которая находится уже на последних сроках беременности, похвасталась огромным животом в личном блоге.

Звезда сериала «Универ» также показала подписчикам, какого размера сейчас ее малыш с помощью специального приложения.

«Размер как дыня Торпеда», — написано на картинке в приложении.

Согласно его данным, сейчас ребенок должен весить примерно два с половиной килограмма, а его рост составляет от 46,5 до 48 сантиметров.

Артистка также поинтересовалась у подписчиков, опустился ли у нее живот, по их мнению.

Анна Хилькевич показала живот на последних неделях беременностиАнна Хилькевич показала живот на последних неделях беременности. Фото: Instagram* / annakhilkevich

Хилькевич привыкла активно делится фото и видео на протяжении всего срока. Она рассказывает подписчикам о том, как протекает ее беременность.

Так, ранее актриса рассказывала, что поправилась уже на 14 килограммов во время своей нынешней — третьей беременности.

При этом в свою первую беременность она набрала 22 килограмма, а во вторую — 23 килограмма. В прошлый раз артистке пришлось худеть полтора года, чтобы вернуть себя в прежнюю форму.

У Хилькевич есть две дочери от бизнесмена Артура Волкова. Супруги живут счастливо в браке уже девять лет. Уже известно, что третий малыш у пары будет также девочкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аршавин стал отцом в пятый раз. Кто подарил ему еще одну наследницу?

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последние новости

23:00
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
22:40
Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым
22:20
Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности
22:00
Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф
21:40
Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса
21:20
На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Сейчас читают

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу
Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака