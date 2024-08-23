«Дыня Торпеда»: Анна Хилькевич похвасталась большим животом

Знаменитость совсем скоро готовится стать мамой в третий раз.

Актриса Анна Хилькевич, которая находится уже на последних сроках беременности, похвасталась огромным животом в личном блоге.

Звезда сериала «Универ» также показала подписчикам, какого размера сейчас ее малыш с помощью специального приложения.

«Размер как дыня Торпеда», — написано на картинке в приложении.

Согласно его данным, сейчас ребенок должен весить примерно два с половиной килограмма, а его рост составляет от 46,5 до 48 сантиметров.

Артистка также поинтересовалась у подписчиков, опустился ли у нее живот, по их мнению.

Анна Хилькевич показала живот на последних неделях беременности. Фото: Instagram* / annakhilkevich

Хилькевич привыкла активно делится фото и видео на протяжении всего срока. Она рассказывает подписчикам о том, как протекает ее беременность.

Так, ранее актриса рассказывала, что поправилась уже на 14 килограммов во время своей нынешней — третьей беременности.

При этом в свою первую беременность она набрала 22 килограмма, а во вторую — 23 килограмма. В прошлый раз артистке пришлось худеть полтора года, чтобы вернуть себя в прежнюю форму.

У Хилькевич есть две дочери от бизнесмена Артура Волкова. Супруги живут счастливо в браке уже девять лет. Уже известно, что третий малыш у пары будет также девочкой.

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