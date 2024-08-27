Школьница из Татарстана умерла после употребления шаурмы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 140 0

Ранее ребенок никогда не жаловался на боли в животе.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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В Татарстане 11-летняя школьница умерла после того, как поужинала шаурмой. Об этом отец ребенка Алексей рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Купили шаурму, другого покупного ничего не ели», — рассказал отец погибшей.

По его словам, дочери стало плохо в ночь на 22 августа. Та самая шаурма была куплена в городе Тетюши.

В разговоре с журналистом мужчина отметил, что у девочки начались рвота и боли в животе. Родители дали ей таблетки — после этого школьнице стало лучше, однако следующей ночью ребенок вновь почувствовал себя плохо.

На вторую ночь девочке вызвали скорую помощь, медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. В больнице она провела пять дней, после чего скончалась.

Как отметил отец погибшей, заключение о смерти дочери он получит 28 августа. Он также подчеркнул, что ранее она никогда не жаловалась на боли в животе и не страдала от отравлений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

Ранее 5-tv.ru побеседовал с экспертом и выяснил, какую опасность в себе таят арбузы. По ее словам, отравление этой ягодой гораздо опаснее для детей, чем для взрослых. К тому же, находящиеся в арбузах вещества могут привести к развитию онкологии.

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