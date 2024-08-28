Жителя Рыбинска приговорили к шести годам колонии за подготовку теракта

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Жителю Рыбинска дали 6 лет колонии за подготовку теракта на объекте Минобороны

Жителя Рыбинска приговорили к шести годам колонии за подготовку теракта

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали его прямо после подготовки зажигательной смеси.

Суд в Ярославской области признал виновным Станислава Серова* в подготовке теракта на объекте Минобороны РФ и приговорил его к шести годам колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«26 августа 2-й Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК России („Приготовление к совершению террористического акта“ — Прим. ред.), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме и последующего срока в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать 20-летнего жителя Рыбинская с поличным во время работы над зажигательной смесью. Свои приготовления он проводил вблизи объекта совершения преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Верховный суд отказался признавать многодетность поводом для побега с места ДТП. Прецедент пыталась создать россиянка, которая протаранила три автомобиля и скрылась до приезда сотрудников ГИБДД.

* — включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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