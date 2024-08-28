Главу «Пластик Лоджик» арестовали по делу о растрате средств «Роснано»

ТАСС: глава «Пластик Лоджик» Галкин арестован по делу о растрате денег «Роснано»
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
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Обвиняемый Борис Галкин не признает вину.
В Москве по решению суда арестован генеральный директор компании по производству гибких планшетов «Пластик Лоджик» Борис Галкин. По версии следствия, он виновен в растрате средств, выделенных «Роснано», по собственной — не виновен. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Обвиняемый Галкин постановлением столичного суда отправлен в СИЗО», — цитирует агентство информатора.
Помимо несогласия со вменяемым ему преступлением в материалах уголовного дела о Борисе Галкине говорится следующее: он не мог самостоятельно принимать решения на своей должности, он также имеет вид на жительство в Индонезии, а еще, как настаивает защита, в фабуле обвинения отсутствует описание каких-либо преступных действий с его стороны.
Компания «Пластик Лоджик» существует с 2010 года, она создана в рамках проекта «Роснано» и британской Plastic Logic. Экс-глава корпорации Анатолий Чубайс заявлял, что планшеты будут применять в российских школах, но проверка Счетной палаты в 2014-м показала, что заявленный завод в Зеленограде не построили, технологии не закупили. В электронной базе Мещанского суда можно найти информацию, что бывшая топ-менеджер «Роснано» Ирина Рапопорт подала апелляцию на решение отправить ее под стражу.
Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) против Галкина возбудили в апреле 2023-го, корпорацию «Роснано» признали потерпевшей стороной. По факту растрат и хищений на миллиарды рублей возбуждены несколько дел, арестованы Борис Галкин, Ирина Раппопорт и еще один топ-менеджер Олег Кисилев.
Ранее, писал 5-tv.ru, бывшего заместителя министра энергетики России Петра Бобылева задержали в Москве за нападение на курьера.
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